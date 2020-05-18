人民幣兌美元在岸價（CNY）18日收跌138點，是近兩個月收盤新低。

人民幣兌美元在岸價收報7.1133，較上日下午4時30分收報7.0995，跌138點或0.19％；較上日11時30分最後成交價7.1012，走弱121點。

離岸價（CNH）早段曾失守7.14，低見7.1448，截至下午5時48分，離岸價報7.1403，在岸價報7.1165。

官方18日開出的中間價報7.103，較上日調低94點或0.13％，是一個半月新低。

交易員稱，雖然更多國家放鬆防疫限制小幅提升風險偏好，但美國升級封殺華為舉施令中美關係繼續趨緊，人民幣明顯承壓；不過兩會召開在即，市場預期人民幣暫時難以擺脫當前波動區間。 交易員又表示，需要密切關注中國會否有實質性反制措施，在此之前人民幣料繼續大體跟隨美指波動，但後面隨著第二季分紅發息購匯入場，估計人民幣貶值壓力可能繼續增加。

(工商 )