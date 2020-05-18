歡慶連續11天零確診，位於中山區的台北國泰萬怡酒店館內全日餐廳「 MJ Kitchen」自5月20日起至31日推出「尋找零零」優惠活動，凡用餐民眾只要名字中諧音有「零」或身分證字號中有「0」，即享有餐廳五月主題優惠「肉食主義2.0」第二人半價折扣，即折扣後平日午餐每人679元起、平日晚餐或假日午晚餐則每人764元起，消費者除了可以大啖餐廳推出的肉食系新菜「泰式嗆辣火山排骨」和「味噌豬肋排」、「麻油雪花牛肉湯」等肉食系吃到飽美食，還能無限暢飲與百威啤酒合作的「百威金尊單一麥芽啤酒」，以原價近五折的優惠大省荷包。

除「尋找零零」優惠活動，針對購買2019台北國際旅展（ITF）餐券的消費者，凡於5月31日前持券用餐，平日晚餐及假日午晚餐可免補200元差額直接使用，餐廳再加贈可於下次用餐使用的200元電子抵用券，相當於每張餐券再省400元。此外，餐券更可用於購買「溫馨食刻外送套組」，從五品冷盤前菜「感恩慈母饕鮮盤」到可養顏美容的保養湯品「干貝極品花膠盅」；精緻主食料理「秘製醬燒豬肋骨」、「宮廷當紅炸子雞」及「栗茸櫻花蝦米糕」等，單品購買600元到1,500元，全套優惠價4,200元，均可使用餐券面額折抵消費，訂購金額滿3,000元再享大台北指定地區外送免運費，讓不想外出趴趴走的民眾，多一種消費新選擇。

(工商 )