實體店面人流減少、電商逆勢成長，看好此一趨勢，淘寶台灣18日宣布「五0」開店補貼政策，包含「0運費、0廣告費、0開辦費、0手續費、0上架費」等五大紅利，預計將燒掉新台幣破億元的補貼金。

淘寶台灣表示，疫情爆發後全球經濟反轉直下，但宅經濟發威，透過這次的補貼政策，不僅開店免成本，更大手筆吃下賣家最頭疼的正、逆物流運費，幫助商家不再被動等待救援紓困，直接主動進駐電商平台。

淘寶台灣表示，18日開始，消費者在淘寶台灣全站消費滿199元，並選擇於三大超商（7-11、全家和萊爾富便利商店）取貨，所有的物流費用、不限次數全都由淘寶台灣買單。此外，淘寶台灣也推出「逆物流補貼」將消費者退貨的物流費用也一併吸收，期望大幅降低商家與消費者的荷包傷害。

此外，淘寶台灣也看準微型創業趨勢，推出全新開店模式「風格選物店」，招募百家風格選物店的頭家擔任「新潮合夥人」。以14種服飾鞋包穿搭風格為店家主題，並透過大數據分析，了解台灣消費者造型喜好，從流行男、女裝到網紅私服、街頭潮流、動漫等特色服飾中，挑選人氣商品配入每一風格店家中，同時也提供豐富的免費宣傳資源，協助商家拓展市場能見度。

淘寶台灣表示，傳統實體零售店面往往需承擔店租、囤貨空間、批貨時間成本等壓力，如今疫情衝擊經濟，希望透過平台的力量，協助台灣的中小型賣家們以0成本、免囤貨、註冊即開店的簡易無痛方式，輕鬆當老闆，增加收入來源並穩定發展生意。

(工商 )