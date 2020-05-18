隨著美國各州陸續重啟經濟，而且全球貿易緊張情勢升溫，投資者認為美股將繼續震盪。Cboe波動率指數(VIX)錄得約兩個月最大單周漲幅，反映了標普500指數.SPX從4月29日高位下跌2.6%的走勢。波動率指數期貨也跳漲，投資者預期6月合約風險上升。

投資者表示，股市最近跌勢是由於4月急升後的獲利了結還是持續跌勢的開始，可能要在接下來的幾周更加明朗。

許多投資者都在關注美國各州重啟經濟的進度，期望不會導致新冠感染人數再次上升。紐約州部分地區、維吉尼亞州和馬里蘭州週五都向解除封鎖邁出第一步，康涅狄格州和明尼蘇達州準備未來一周放寬限制。

景順(Invesco)的投資組合經理Alessio de Longis稱：「我們不知道新常態會是怎樣，對預期的管理將導致一些錯誤舉措。」

就目前而言，國內外令人擔憂的消息促使投資者從股市撤資。標普500指數4月創下數十年來月度最大漲幅。

美國總統評普針對大陸的言辭更加激烈，提到與大陸切斷聯繫的可能性。白宮週五採取行動，阻止全球晶片製造商向華為供應半導體，此舉可能使已經遭遇數十年來最嚴重萎縮的全球經濟進一步承壓。

加州州立大學系統因疫情取消了秋季學期的課程，洛杉磯郡稱居家令可能再延長三個月，導致迅速恢復正常的希望再度受到衝擊。

Boston Private的首席投資長Shannon Saccocia稱：「我們現在看到的是市場正回歸現實。」

波動率指數(VIX)週一觸及2月底以來最低，隨後反彈，因預期當周稍晚市場波動將會增大。Susquehanna Financial Group的衍生品策略聯合主管Christopher Murphy認為，VIX期貨曲線反映出市場對經濟重新開放的憂慮，顯示投資者押注未來幾周波動率會上升，而非等到夏季稍晚才上升。

過去一周該曲線波動劇烈。週二，近月VIX期貨價格高於之後幾個月才到期的期貨，突顯對近期形勢的擔憂。目前情況雖有所不同，但VIX期貨整體上反映的波動性仍高於一周前。

一些投資者的佈局為進一步動盪做好準備，目前迴避能源和金融類股，青睞科技和醫療保健類股，後者在最近一次市場震盪中表現相對堅挺。

Jackson Square Capital執行合夥人Andrew Graham已把重心放在他認為可以維持高股息的股票上，尤其是製藥業。他的公司持有必治妥施貴寶(Bristol-Myers Squibb)、艾伯維(AbbVie) 及默克(Merck & Co)的股票。

(中時電子報)