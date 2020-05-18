世衛組織大會。（美聯社資料照片）

第73屆「世界衛生大會」(WHA)線上會議訂於臺北時間本(5月18)日晚間6時召開，我仍未獲邀以觀察員身分出席，外交部長吳釗燮及衛生福利部長陳時中於本日下午在「中央疫情指揮中心」舉行的記者會中，共同表達我國政府嚴正不滿的立場。

而作家苦苓早在昨（17）日即預測，台灣今年重返WHA的機率是多少呢？答案很簡單：零！台灣今年重返WHA成為觀察員這件事，他還是做個稱職的烏鴉：「沒門」！

台灣重回WHA（世界衛生組織召開的世界衛生大會）有沒有可能呢？苦苓分析，世界各國紛紛表態力挺台灣重回WHA，所謂「表態力挺」的，是各國的媒體呢？還是各國的議員呢？那都是「人家在呷米粉、伊在喚燒」（台語），其實是無關痛癢的。

那如果是國家元首或者行政首長呢？那算是比較有「誠意」一點。但如果是「真心真意」，只要下令該國的WHO代表，提案支持台灣加入WHA成為觀察員就夠了。可是有人這樣做嗎？沒有耶！所以這些歐美日澳國家，根本沒有「力挺」好嗎？

所以陳時中說關於台灣重返WHA，「好像起風了」，苦苓說，風能吹多遠呢？會吹到哪裡去呢？

(中時電子報)