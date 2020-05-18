歷經新冠確診風暴，海軍敦睦支隊今天恢復戰備，國防部長嚴德發今日由海軍司令劉志斌上將陪同，主持海軍敦睦支隊恢復戰備典禮，向全體官兵戮力完成遠航訓練，並帶著自信與健康重返崗位，擔負起保國衛民職責，予以肯定與嘉勉。
典禮上午在海軍左營軍區西碼頭舉行，嚴德發依序校閱「磐石」、「康定」及「岳飛」軍艦官兵，宣布三艘軍艦自即刻起，重新投入捍衛海疆、守護家園的行列。
嚴德發表示，看到每位官兵堅毅的眼神，散發自信，內心感到非常激動，對每位參與敦睦支隊任務的官兵，為了國家安全、社會安定與國人健康，在中央流行疫情指揮中心指導下，全程配合防疫工作，充分展現服從命令、不折不扣的軍人本色，豎起大拇指，予以肯定。
他提到，一位磐石軍艦確診官兵，有感於醫院護理人員的妥善照顧，出院時寫下一則貼文，內容讓部長非常感動，因為字句中除了道出艦隊官兵的心聲，更刻畫出全體國軍戮力從事戰備訓練，捍衛國家安全的真實寫照。
「破浪航行是海軍的看家本領，吃風喝浪是海軍的日常，捍衛海疆是海軍的信仰，海軍官兵絕對有能力克服千重關，衝破萬重浪。」嚴部長更肯定大家接受隔離期間，自始至終、不分彼此站在一起，共同面對困境，正如海軍錨鍊精神，一環扣著一環，不離不棄，永不放棄。
(中時電子報)
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