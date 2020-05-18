交通部長林佳龍（左3）16日到獲地方創生計畫的「霧峰生態植物園區」視察，表示交通部近期開始以區域觀光的方式盤點下一步可投入的資源，政府會帶頭讓台灣落實觀光立國，從防疫大國成為觀光大國。（黃國峰攝）

由台中市霧峰區公所提地方創生計畫「霧峰生態植物園區」獲得交通部觀光局1080萬的補助，16日交通部長林佳龍，邀集交通部觀光局、台中市政府觀光旅遊局及霧峰區公所到現地實際瞭解，表示交通部近期開始以區域觀光的方式盤點下一步可投入的資源，政府會帶頭讓台灣落實觀光立國，從防疫大國成為觀光大國。

「霧峰生態植物園區」未來將串聯「望月峰–獻堂登山步道」與「中心瓏登山步道」，以林間棧道及瞭望平台方式，利用既有林間小徑及農路，依地形區域劃分多種原生植物林區及動植物復育區，提供遊客探訪自然森林、體驗生態之美，全案已獲交通部觀光局1080萬的經費上限補助，並由市府自籌7百多萬元配合。

林佳龍表示，交通部觀光局正全力推動區域觀光聯盟，希望將國家風景區擴大到周邊，成為觀光圈，目前政府正編列前瞻2.0預算，行政院也通過300億元作為疫情過後紓困振興的進行轉型與升級，透過三階段的觀光旅遊復甦，包括防疫旅遊、安心旅遊及國際旅遊來做體檢，重新檢視增加硬體設施、軟體服務升級投資，政府也會帶頭讓台灣落實觀光立國，從防疫大國成為觀光大國。

林佳龍也表示，霧峰有非常好的文化底蘊及自然景觀，包括霧峰農會、光復新村、前省議會及議政博物館，也是台灣民主的發源地，可以想像過去林獻堂先生歡迎梁啟超先生來台，站在這兒俯視大台中盆地，是非常好的旅遊空間。未來希望將霧峰區、太平區、新社區，也納入參山風管處，以發展地方上的區域觀光圈。

(中時 )