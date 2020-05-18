國安會祕書長李大維將出任海基會董事長，此舉是否有助於未來兩岸協商？前海基會副董事長高孔廉今天表示，問題不在人，若兩岸關係定位不清楚，「叫神仙去做董事長都沒有用」。

總統府今天公布最新人事，前立法院長蘇嘉全出任總統府祕書長，金管會主委顧立雄接任國家安全會議秘書長，原任國安會祕書長李大維擔任海基會董事長，國安局長邱國正留任。

高孔廉與國民黨大陸事務部主任左正東下午共同召開「紓困振興，不能忘記台商」記者會時，媒體詢問李大維出任海基會董事長，是否有助未來兩岸的協商？

高孔廉表示，問題不是在人，不在誰接了海基會董事長或陸委會主委，問題在基本政策例如兩岸關係定位沒弄清楚，「叫神仙去做董事長都沒有用」。從2016年之後，兩岸所有的聯繫管道幾乎全部切斷，協議也中斷，例如2011年有簽署一項兩岸醫藥衛生協議，讓雙方各有四家最大醫院可相互承認臨床試驗，後因兩岸聯繫中斷而報銷了，非常可惜。

(中時 )