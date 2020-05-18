日本神奈川縣逗子市市長桐谷覺18日在市政府辦公室接見代表旺旺集團贈送微酸性次氯酸生成機給逗子市的「Dairy Techno」公司社長富田守，並致贈感謝狀。

逗子市16、17日兩天在逗子文化會館免費發放可消除病毒的除菌液「次亞塩素酸水」(微酸性電解次氯酸水、即「水神」)給市民，讓民眾用來消毒手、桌子、門把等，以解決酒精消毒水不足的問題。逗子市表示，市民的反應很好，兩天共有超過2300人前來領取。

富田表示，「今天在財團法人機能水研究振興財團理事長堀田國元的陪同下拜會了逗子市長，並接受感謝狀。我跟市長說明，旺旺集團是台灣第1大的食品廠，微酸性次氯酸生成機是Dairy Techno與旺旺集團共同開發的，在台灣、大陸也被活用，日本則是Dairy Techno負責營運。」

富田說，「旺旺集團董事長蔡衍明是親日家，他跟我提到，如果在日本也能有效活用水神除菌的話，他想捐贈微酸性次氯酸生成機給日本的地方自治體，因而有了這次的捐贈。」

神奈川縣三浦半島西部的葉山町（相當於台灣的鎮）町公所職員18日也到場，他們是來向逗子市學習如何舉辦水神贈送活動。葉山町預定本周六、日，即5月23、24日，也要針對一般民眾免費發送水神。

富田表示，「葉山町有天皇的保養地（休養度假地），天皇1年有4次會去葉山町，是很重要的地方，尤其重視保安、治安，且絕對不能發生新冠肺炎疫情，當地民眾都能用水神除菌，真的感到很榮幸。」

(中時電子報)