溽暑盛夏心煩氣躁、睡不好，來碗蓮子湯吧！乳白色彈丸大小的蓮子，兼具藥材與食材雙重角色，能清心養神，還有補脾的作用。

文學家梁實秋在《雅舍談吃》寫道，幼時夏天必會跟著父親出遊，每每飽餐後總要捧著幾支蓮蓬回家，「剝蓮蓬甚為好玩，剝出的蓮實有好幾層皮，去硬皮還有軟皮，最後還要剔出蓮心，然後才能入口，有一股清香沁人脾胃。」

每年5~9月是蓮子的產季，台灣雖然買不到整支蓮蓬，但台南市白河區蓮花綻放、花瓣掉落後，就有新鮮現採的蓮子可吃。

蓮子是荷花的種子，屬於6大類食物中的全榖根莖類，也是植物性蛋白質來源之一。

夏天最適合吃點蓮子，從中醫的角度來說，蓮子與心、脾等臟腑有關。「新鮮蓮子屬性偏涼，具有降心火、養心神的功效，」台北市立聯合醫院中醫針灸科主任楊素卿說。

中醫所說的「心」指的不是心臟，而是一個人的神智。夏天暑主火，炙熱天候容易出現心煩氣躁、焦慮緊張或睡不安穩等輕微「心火」的狀況，這時吃點新鮮的蓮子，就有清心安神的作用。

蓮子不只能降心火，「蓮子也入脾，不僅健脾還能止瀉，」義守大學學士後中醫學系副教授施純全指出，蓮子本來就是補脾胃的藥，四神湯的茯苓、芡實、蓮子、山藥，就有蓮子這一味。

值得注意的是，蓮子並非對所有的腹瀉都有效。對於細菌感染導致的腹瀉，並沒有太大的功效。

但若是腸胃功能不佳導致的腹瀉，或小孩子脾胃功能尚未健全，大便時常不成形，這時吃點蓮子，確實能幫助身體回收耗散的津液、發揮止瀉作用。

施純全提醒，這類腸胃較虛弱或體質偏寒的民眾，最好將蓮子炒過再煮，炒過的蓮子屬性由涼轉溫，較不傷脾胃。

除了滋味鮮甜的蓮子，一般吃蓮子時已剔除、屬性偏寒的「蓮子心」也有其作用。楊素卿指出，若是心火過旺，已經出現口乾舌燥、口舌生瘡、牙齦流血或容易流汗的民眾，可以取2~3克外形嫩綠似茶葉的「蓮子心」泡水喝。

蓮子心水喝起來雖然苦澀，根據清朝食療養生書《隨息居飲食譜》記載，可是具有去心火、清熱養神的效用。

除此之外，蓮子心水也能降血壓。「心火」大容易使血壓上升，清朝乾隆皇帝每年夏天去避暑山莊時，會飲用荷葉上的露珠泡蓮子心，能解毒去心火，達到降血壓的作用。

說到蓮子入菜，楊素卿最愛將蓮子跟花生、紅棗共煮，或用蓮子加點桂圓、冰糖，煮熟放涼後再搭配清爽的鳳梨、櫻桃，抑或是在清熱解暑的綠豆湯加入蓮子、百合，不僅好吃又養心安神。

若是處於更年期的女性，楊素卿則建議，可以將蓮子跟白木耳蒸熟，加點豆漿，有助於清虛熱。

不過，特別要注意的是，蓮子有收澀作用，也就是回收身體津液，便秘的人最好不要多吃，再加上蓮子不易消化，容易脹氣、消化功能不好的民眾也不宜食用。

蓮子怎麼挑？

正常蓮子顏色為象牙黃，若色澤過白或連尾端也是白色（正常為咖啡色），代表泡過漂白水。（圖片來源：pixabay）

1.顏色：正常蓮子顏色為象牙黃，若色澤過白或連尾端也是白色（正常為咖啡色），代表泡過漂白水。

2.味道：聞起來有澱粉的自然清香、不能有漂白水味，若吃起來有酸味，代表為了保存防蟲蛀，使用硫磺燻過。

3.外觀：摸起來有結實感、外觀完整、沒有蟲蛀痕跡。

保存祕訣：

新鮮蓮子放入乾燥容器內，最好冷藏保存；冷凍可保存的時間比較長，但最好在3個月內食用完畢，避免滋生黃麴毒素。

(中時電子報)