第73屆世界衛生大會（WHA）於日內瓦時間18日中午12時舉行，大陸國家領導人習近平也在會議開幕式致詞，表示大陸完成新冠疫苗研發後，會將疫苗作為全球公共產品；並稱將捐款20億美元作為全球援助。此次也是大陸恢復WHO席位以來世衛大會的最高級的與會官員。

習近平在日內瓦時間18日舉辦的世界衛生大會以視訊方式致詞，對於此次席捲全球的疫情，他提到五點。首先，習表示大陸將在2年內提供20億美元作為國際援助，主要幫助受疫情影響的國家，尤其是開發中國家的防疫與經濟恢復工程。

第二，大陸將與聯合國合作，在大陸建立全球人道主義應急倉庫與樞紐，來確保防疫醫療物資的供應鏈通暢，同時建立運輸與清關的綠色通道。第三，大陸將建立30個陸非對口醫院合作機制，加快建設非洲疾控中心總部。

第四，大陸在完成新冠肺炎疫苗並投入使用後，將作為全球性的公共產品，以實現開發中國家得以負擔疫苗。最後，大陸將同二十國集團成員一道納入「暫緩最貧困國家債務償還支付的替代」，並願同國際社會一起協助目前疫情嚴重國家的防疫。

(中時 )