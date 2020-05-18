大陸國家主席習近平18日在第73屆世衛大會(WHA)視訊會議開幕式上致辭時宣佈，中國大陸將在2年內提供20億美元對國際上進行抗疫援助與疫情後的經濟援助，大陸的新冠疫苗研發完成後，將作為全球公共產品，讓發展中國家在獲得可負擔疫苗上做出中國大陸的貢獻。習近平還表示，將向G20集團國倡議延緩貧困國債務償付。

據《央視新聞》報導，習近平在世衛大會致辭時指出，要進一步加強與國際上的防疫合作與防疫援助。他表示，中國大陸在2年內將提供20億美元國際援助，用於支持受疫情影響的國家特別是發展中國家抗疫鬥爭及經濟社會恢復發展。此外，中國大將同聯合國合作，在華設立全球人道主義應急倉庫和樞紐，努力確保抗疫物資供應鏈，並建立運輸和清關綠色通道。

在對於非洲及發展中國家的抗疫援助上，習近平指出，中國將建立30個中非對口醫院合作機制，加快建設非洲疾控中心總部。而飽受疫情衝擊國家最關注的新冠疫苗問題上，習近平強調，中國大陸新冠疫苗研發完成並投入使用後，將作為全球公共產品，為實現疫苗在發展中國家的可及性和可擔負性作出中國貢獻。

習近平還表示，中國大陸將同二十國集團(G20)成員一道落實「暫緩最貧困國家債務償付倡議」，並願同國際社會一道，加大對疫情特別重、壓力特別大的國家的支持力度，幫助其克服當前困難。

(中時電子報)