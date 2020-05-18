受惠於供需兩端情勢皆有好轉跡象，近來強勢反彈的國際原油價格周一持續大漲，美國西德州6月原油期貨一舉站上30美元大關，改寫2個多月新高價。

美國指標期油氣勢如虹，在攻上30美元大關後，又接連收復31與32美元關卡，大漲9.5％，最高來到32.30美元。布蘭特期油同步上揚，報34.62美元，漲幅6.5％。

近來推升油價的的主要利多為供需失衡情況明顯好轉，供給方面沙烏地阿拉伯為首的主要產油國採取擴大減產，需求方面則是各國逐步解封，可望帶動能源需求回溫。

AxiCorp全球首席市場策略師英尼斯（Stephen Innes）表示，「按照供需面的狀況，情勢有利於油價走高。」

他還說，「隨著封鎖措施進一步放寬，油價還會看到更多的上漲空間。尤其是西德州期油站上30美元大關，這是一個重要的分水嶺，交易員認為若攻上此一關卡，後市就還有可觀的上漲空間可期。」

美國期油短線漲勢凶猛，上周周線大漲19％，布蘭特期油雖連動跟漲，但漲勢較小，上周周線僅上漲4.9％。

西德州6月期油周二到期，7月期貨價報32.21美元，飆升逾9％，6月與7月期油皆來到3月初以來新高價。

西德州期油上個月出現閃崩走勢並出現負值，震撼全球金融市場，5月原油期貨在4月20日當天崩跌近300％，每桶收在-37.63美元。

不過，石油輸出國家組織（OPEC）等主要產油國開始執行每日減產970萬桶原油，加上沙烏地阿拉伯又宣布6月起額外加碼減產100萬桶，使得油市超供的情況大幅改善。

此外，美國上週公佈的原油庫存報告顯示庫存意外下滑，美國石油產量也大幅下降，5月初產量為每日1,160萬桶，創2019年11月以來新低，較3月的高點銳減11.5％。

(工商 )