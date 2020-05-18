新港奉天宮董事長何達煌贈送5套《奉天宮志續修》給嘉義縣政府以茲紀念。（張亦惠攝）

嘉義縣新港奉天宮是地方重要的宗教信仰中心，1993年廟方邀請成功大學教授林德政總纂《新港奉天宮志》，寫下新港奉天宮自建廟以來的沿革事蹟，2017年奉天宮董事會決議委託前嘉義大學台灣文化研究中心教授李明仁擔任計畫主持人，並召集10位專家學者共同編纂，耗時3年完成《奉天宮志續修》。

新港奉天宮董事長何達煌表示，奉天宮嘉義地方的大廟之一，新港奉天宮的建成、新港地區的歷史都與人民的生活息息相關，因此要了解新港的人文歷史，就必須先深入認識新港奉天宮的歷史沿革。

李明仁表示，奉天宮志是由一個人書寫完成，但奉天宮的研究牽涉許多專業知識，所以邀請音樂、田野調查、歷史建築、藝術等專家及實際參與寺廟運作的人共同編寫，讓內容更完整且深入，在奉天宮志的基礎下，做更詳盡的補充，為後代留下關於奉天宮的珍貴紀錄。

負責「弟子團傳承篇」的嘉義大學音樂系老師謝士雲說，負責調查音樂相關的陣頭社團，包括南管、北管、哨角、大鼓陣甚至短時間出現的十三婆姐等，期間到新港做過不下20次的訪談，留下很多珍貴的資料。

《新港奉天宮志續修》由前國立嘉義大學李明仁教授擔任計畫主持人，召集黃阿有、吳建昇、蔡長廷、謝士雲、李貴民、何文玲、黃芝勤、曾金承、林伯奇、江志宏等國內專家學者共同編撰，內容涵蓋奉天宮歷史沿革、諸神信仰的由來、廟宇組織、子弟團傳承、傳統武館文化保存、廟宇建築藝術價值、在地神祇事蹟、歷史文物、國際宗教文化交流活動以及公益事業推動等10個章節。

(中時 )