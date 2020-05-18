今年是貝多芬誕辰250周年，成軍20年、令許多台灣樂迷喜愛的法國艾班弦樂四重奏，特別規劃到世界各地演奏貝多芬弦樂四重奏，其中一站為非洲肯亞的貧民窟，和當地學生分享音樂的美好。

第二小提琴手加布里耶表示，肯亞之行令他印象深刻，「我們在那裡和學生們分享音樂，當我們聽見學生們展現對音樂的熱情與喜愛時，領悟到音樂的意義，在於能帶給人生存的力量，以及遠離苦難和暴力帶來的恐懼感。」

艾班弦樂四重奏，自去年4月開始啟動貝多芬弦樂四重奏全集計畫，造訪費城、維也納、東京、聖保羅、墨爾本、奈洛比、巴黎等地演出以及錄音，像是帶著貝多芬去旅行，近期把錄音成果與樂迷分享。

艾班弦樂四重奏成軍於1999年，因拿下頗負盛名的慕尼黑室內樂大賽首獎而打響名號，過去錄製的《佛瑞、德布西、拉威爾：弦樂四重奏》專輯，曾獲得《留聲機》年度最佳唱片獎以及德國迴聲大獎。

Apple Music樂評指出，艾班弦樂四重奏錄製的貝多芬全本弦樂四重奏演出充滿張力、令人興奮，「無論是在古典音樂的聖殿，例如維也納音樂廳、東京三得利音樂廳，或是在稍微偏僻的地方，像是肯亞奈洛比的法國文化協會，他們對音樂的處理和風格都很一致，成就相當。他們演奏貝多芬，充滿美好的新鮮感，無意服膺任何傳統，讓這整系列的交會，凸顯這樣超凡的音樂中永恆的原創性。」

(中時 )