行政院內閣新人事陸續公布，據了解，教育部長潘文忠留任，不過政務次長范巽綠將卸任，由之前曾任教育部次長的蔡清華回鍋接任。觀察教育部的人事，潘文忠、蔡清華及國家教育研究院院長許添明等三人，都是回鍋續任。

民進黨2016年執政時，教育部長是潘文忠、政務次長是蔡清華、國家教育研究院院長則是許添明。不過潘文忠因為台大校長管中閔案而在2018年4月14日請辭，之後蔡清華及許添明分別主動或被迫離開。

2019年1月，蘇貞昌擔任行政院長時，將昔日愛將潘文忠再拉進內閣，回鍋擔任教育部長。潘文忠第二次上任後，又找來許添明擔任國家教育研究院院長。

這次蘇貞昌再次進行內閣改組，屬於民進黨內新潮流系的教育部政務次長范巽綠將離開，而蔡清華又來補位，預計6月1日上任。在教育部，潘文忠、許添明及蔡清華等三人都是離開後又回鍋原職務，在台灣政治界相當罕見。

潘文忠曾是小學老師，他不是高教體系出身，因此在高教的人脈相對弱，只能不斷找自己可以信任的人回鍋擔任重要職務。蔡清華曾任高雄市教育局長、文藻大學代理校長，許添明則是台師大教授，兩個人都是潘文忠可以信任的人選。

(中時 )