將在520卸下文化部長一職的鄭麗君，今日出席文策院記者會，開玩笑稱自己是「倒數第二天服兵役」，也感慨表示「服兵役有期限，但文化志工沒有期限。無論在什麼位置，即使不當部長當家長，我都會持續跟大家一起努力，為台灣文化貢獻一份心力。」

鄭麗君表示，今年世界各國都面臨疫情的嚴峻考驗。但她相信，危機就是轉機，在這段期間，大眾更感受到文化正如同陽光、空氣和水一樣的不可或缺。「面對挑戰的時刻，我們更需要文化的力量，帶給我們更多感動、陪伴和光亮。」

鄭麗君認為，只要大眾彼此團結，待疫情趨緩後，相信台灣文化在世界各國當中，一定能以最快時間重整腳步，迎向下一波文化高峰。待疫情趨緩後，也會推動台灣電影的聯合行銷共同振興，映演業將與文化部建立起國片映演協商機制，3年內，會將國片排片率從現有的10％倍增到20％，未來並將每2到3年持續定期協商，振興國片市場。

回顧任期，鄭麗君表示，這4年間看見台灣的創意與人才十分豐沛，只要給予機會、優化環境，就能讓他們有實現夢想的機會，讓大眾看見台灣文化的生命力及爆發力，「我想我用過去四年證明這是可能的，我充滿信心，文化崛起指日可待。」

(中時 )