「中華民國第15任總統暨副總統就職典禮」5月20日(星期三)舉行，為維護活動會場周邊交通秩序及安全，台北市警察局規劃三階段交通管制，並禁止特定車種行駛管制區。

台北市警交大表示，典禮當(20)日適逢上班車潮且近期天雨恐造成車速減緩，因此籲請民眾避免開車行經管制區域周邊道路，建議東西向車流改道行駛忠孝東(西)路、市民大道、愛國東(西)路及和平東(西)路；南北向車流改道行駛中華路、林森南(北)路及金山南(北)路，並請遵守員警、義交指揮，相關交通訊息請用路人隨時留意收聽警察廣播電臺路況插播。管制時間內行經相關管制路段之各路線公車將配合改道行駛。

520北市交通管制，交通大隊呼籲用路人遵守員警、義交指揮，隨時留意收聽警察廣播電臺路況插播。（北市警提供）

「520」台北市區三階段交通管制如下：

一、 第一階段：5月19日23時至5月20日17時，管制凱達格蘭大道(中山南路至公園路)，北側五線車道。

二、 第二階段：5月20日8時30分至12時，管制凱達格蘭大道(重慶南路至中山南路)、懷寧街(寶慶路至貴陽街)、公園路(襄陽路至貴陽街)、常德街全線車道。

三、 第三階段(視情況提前或延後管制時間)：為維護典禮流程順遂，防止危害、滋擾情事發生，將於5月20日9時至11時依現場狀況彈性擴大管制下列路段：

(一) 博愛路以西(含)、中華路以東(不含)、衡陽路以南(不含)及愛國西路以北(不含)範圍內道路。

(二) 重慶南路(衡陽路至愛國西路)、中山南路(忠孝東路至愛國東路)、仁愛路(中山南路至林森南路)、信義路(中山南路至林森南路)、貴陽街一段、寶慶路、公園路(貴陽街至愛國西路)、懷寧街(衡陽路至寶慶路)全線車道。

(三) 管制期間忠孝西路(重慶北路至中山北路)開放機車通行。

四、 大貨車(重量逾6.5噸)及聯結車管制：5月19日22時至5月20日13時，管制大貨車(重量逾6.5噸)及聯結車進入忠孝西路以南(含)、愛國西路以北(含)、中華路以東(含)、中山南路以西(含)範圍內道路。

管制期間除持證人員、周邊公務機關上班人員、特殊車輛（消防車、救護車等）及欲前往臺大醫院就診之民眾外，車輛不得進入管制範圍，請民眾於管制點配合員警查證，以利辨識作業順遂。另欲前往臺大醫院就診之民眾可由徐州路、中山南路及常德街(行人走北側人行道)進入，並從公園路離開管制區。

520典禮當天適逢上班車潮，且近期天雨恐造成車速減緩，臺北市政府警察局籲請民眾避免開車行經管制區域周邊道路。（北市警提供）

(中時電子報)