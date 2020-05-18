院方為慶祝女童解隔離，特別以女童最喜歡的冰雪奇緣做布置為他辦歡送會。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

院方為慶祝女童解隔離，特別以女童最喜歡的冰雪奇緣做布置為他辦歡送會，醫護人員更一起合照紀錄這歷史的一刻。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

「看著爸爸的背影，雙手提的、身上背的這58天的家當，是一個父親的承擔與勇氣..」台中一名未滿5歲女童隨母出國旅遊染疫，其父為照顧稚女自願一起被隔離，經58天治療及多次採檢終於女童得以「三採陰」出院，出院當天院方特別舉辦歡送會，更PO出慈父背影紀錄這感人的一幕。

中央流行疫情指揮中心在3月23直播記者會中公布一名5歲女童隨母親到土耳其員工旅遊返國後於居家檢疫期間發燒，經採檢確診，這名女童於是和父親展開58天的隔離抗疫歷程，據悉女童因年齡太小需有家人在旁安撫，其父親自願一起被隔離，期間也協助醫護安撫女童，父女情深也讓醫護記憶深刻。

女童因年紀小疑因採檢困難，經多次採檢才符合「三採陰」解隔離的規定，院方雖不願細述但一句「三陰後就能看見病房外的太陽」也代表這隔離58天漫漫歲月不見病房外陽光的原因。

院方18日在臉書粉專PO文為小小抗疫英雄及其父親喝采，並PO出院方在出院前為女孩以冰雪奇緣布置歡送會的畫面，更坦言是以辦喜事的心情歡送這對父女。

(中時 )