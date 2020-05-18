群眾集資近年已成為創作者打入市場的重要管道，文策院也於今日宣布，將與著名募資平台「貝殼放大」共同投資IP開發公司「天使放大」，為各領域創作者提供初期創作資金，讓創作者除申請補助金外，有更多元的資金管道。

文策院董事長丁曉菁表示，綜觀影視、藝文、動漫、遊戲、出版等各領域創作者，可以觀察到國內文化產業面對的痛點是產製量不足，難以產業化，透過不同的新機制幫助創作者，便是文策院的首要目標，期望透過新形態的投資領域，讓創作者不須再單打獨鬥。

文化部長鄭麗君舉例，距今95年前，台灣第一部自製電影影《誰之過》就是以「群眾募資」的力量完成，透過登報號召集資，不到一個月就募集十萬元，開啟台灣人的百年電影夢，「透過天使放大群眾募集的力量，能夠創造歷史，讓夢想成為可能。未來各領域的藝文創作者，只要有好的想法，都能有機會在天使放大獲得群眾的支持。」

貝殼放大執行長林大涵表示，天使放大採用「收益回報性投資」模式，透過單項專案分潤式的投資模式，以作品發行後的權利金收益抽成作為投資報酬。天使放大執行長廖薏淳透露，天使放大除協助創作者分但創作者的早期風險，也將會位創作者提供財務稽核、法律諮詢等服務。

此外，丁曉菁也宣布，文策院將推出「全方位播種計畫」，聚焦投資人難以了解的創作前期開發期，共有四大主軸，一是透過如天使放大的投資布局，開發新的商業模式，二是將投注1億在「TAICCA內容開發基金」，以孵化100案為目標，開展國內外頭拍媒合系統，三是接手文化部「文化內容開發產業領航旗艦計畫」，最後則是與各大博物館合作，支援創作者的田野調查。

丁曉菁指出，許多創作者在初期總會面臨不同問題，例如難以獲得投資人青睞、申請不到輔導金、故事創意不經評審認可等等，期盼透過文策院的全方位播種計畫，為創作者帶來幫助，也解決產製量不足的文化產業痛點。

(中時 )