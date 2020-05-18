隔離防疫期間，為電影《楚門的世界》配樂的作曲家菲利浦．葛拉斯，在家裡忙錄音，與合作已久的樂手，遠距錄製他的作品〈音樂的八個部分〉（Music in Eight parts），近期和聽眾分享成果。

這次的錄音，是距離首演50年後，菲利浦再度重拾這部作品，並由長年合作夥伴、音樂總監邁克爾．里斯曼（Michael Riesman）擔任混音。

〈音樂的八個部分〉發表於1970年，當時在演奏幾次後，樂譜手稿遺失，直到2017年在佳士得拍賣會上才又重現，全曲使用的編制包括薩克斯風、人聲以及鍵盤樂器等。

菲利浦出生於1937年，音樂作品帶有東方哲思，運用極簡主義概念，以最少的音符，重複的節奏與規則，堆疊出音樂的情感與豐沛聲響。代表作除了電影配樂《楚門的世界》、《時時刻刻》等，還有音樂作品〈音樂的十二個部分〉，以及他與美國導演羅伯．威爾森共同創作的劇場音樂《沙灘上的愛因斯坦》，被視為是20世紀音樂劇場的里程碑。

菲利浦表示，因為有〈音樂的八個部分〉作品裡對極簡音樂手法的嘗試，才有後來的〈音樂的十二個部分〉問世。

(中時 )