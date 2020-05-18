世界衛生大會（World Health Assembly）已正式召開。這個聯合國轄下衛生機構的年度會議，將排定未來1年的重要事務議程。194個成員國代表透過視訊會議，除就各國應對措施進行獨立檢討、檢討並追訴病毒來源等，預料中國與美國2個世界強權，也將在WHA正面槓上。

外界預期，歐洲聯盟（EU）將會帶頭，連同英國、澳洲、紐西蘭等眾多國家，呼籲對全球大流行疫情的應對方式及其帶來的教訓，進行獨立調查。歐盟發言人巴圖-亨利克森（Virginie Battu-Henriksson）表示，任何形式的檢討都需要解答以下問題：「這次大流行是如何蔓延的？背後的流行病學原理是什麼？這些問題都對避免再出現下一次全球大流行至關重要。」她也說，現在並不是互相指責的時候。

本次，在防疫工作上得到國際讚許的台灣，仍因中方反對而未受邀出席大會。事實上，據英國國家廣播電台（BBC）報導，本應平等代表所有成員國利益的世衛，如今卻已成為中國與美國之間政治博弈的中心。

上月，世衛原本的最大捐助方美國，因川普總統指控世衛應對疫情不當、包庇中國隱匿疫情後，停止向該組織提供資金。

正如愛丁堡大學全球公共衛生教授斯里達（Devi Sridhar）表示：「在疫情爆發後，最大的挑戰就是沒有國家希望自己有疫情。每個國家都想否認它的存在，每個國家都想淡化死亡的狀況。」

作為聯合國轄下組織，世衛屬於顧問機構，沒有實際權力，要求任何國家共享訊息的實際權力，而根據《國際衛生條例》，各國必須向世衛報告本國內新出現的疾病。

斯里達教授指出：「如果WHO能派出技術性的國際任務團隊，他們的工作不是指責或指控，而是確實地尋找爆發的源頭，並向其他國家提供最佳建議，那就可能是避免爆發疫情的積極方法。」

世衛本身也很可能因為本次疫情，而在會議中面臨巨大壓力。世衛發言人哈里斯博士（Dr Margaret Harris）說：「世界衛生大會一直都是一個（對WHO）嚴加審視的時機」，該組織會繼續將焦點集中於領導全球總體應對，以及對疫情的科學認識與解決方法上。

(中時 )