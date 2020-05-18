台北市副市長黃珊珊（中）與相關局處首長，18日晚間在中山分局召開「酒店舞廳復業申請說明會」，許多業者出席聆聽。黃珊珊說，即日（19日）起接受業者復業申請，通過後會採取消費者實名制，但中央規定的社交距離，台北市政府執行上有困難。（鄧博仁攝）

北市酒店開放 新北為紓困之亂 接力「逆時中」

北市酒店、舞廳準備復業，副市長黃珊珊18日晚間與業者在北市警中山分局舉辦說明會，她表示，暫停營業幾個禮拜以來，相信大家都很辛苦，顧防疫也要顧民生經濟，「遺憾中央紓困沒有想到各位」，黃指出，申請復業前，公安消防安檢必須合格、完成實名制及管理專人受訓。

市府今晚在中山分局舉辦酒店、舞廳復業申請事項說明會，黃珊珊致詞時表示，幾個禮拜以來，相信大家都很辛苦，大家都很關心酒店、舞廳何時解封，市府在研議中央規範發現要保持室內1.5公尺社交距離、梅花座，做起來很困難，所以想出實務上可執行且簡單的標準。

黃珊珊指出，復業基本要求要包括公安檢查，很多業者都檢查過，會再做一次安檢，營業場所防疫作為，須單純化出入口、量體溫，另希望做到實名制，市府提供手機實名制APP由業者管理員讓客人做登記，掃描身分證條碼上傳雲端。

她說，今天聽完大家的意見，明天市府會有公告，市府沒有要業者做到社交距離，因為做不到，也沒人力稽查，所以業者提出申請後，立刻排定公安檢查、APP訓練課程，確定可做到實名制，就能陸續復業。

黃珊珊強調，實名制用意是在發生問題時可找到人，她了解業者擔心客人恐怕不願意實名制，但市府保證不會洩漏個資，業者也不會有任何資料，只有發生需要疫調或犯罪行為時，才會依《個資法》調閱資料。

她還說，市民要顧防疫也要顧民生經濟，「遺憾中央紓困沒有想到各位」，希望大家在北市能安居樂業，讓大家正常生活、工作。

會後，黃珊珊說，與業者達成共識，明天會公告申請方式，完成安檢、落實實名制及人員訓練後就可復業，最快這周四解封，她強調，一旦被抓到3次違規，包括客人沒有實名制，就勒令停業1個月。

(中時 )