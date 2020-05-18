受疫情影響，表演藝術產業遇上停滯危機，為振興受到衝擊的藝文環境，台新藝術獎在6月頒發年度大獎之前，特別邀請觀眾上網票選「我心目中得主」，參與投票者，預計有120名能獲得表演藝術兌換券，可作為兌換特定演出節目票券，使用期限為2020年7月至2021年6月。

台新藝術獎由台新銀行文化藝術基金會主辦，今年共有17組入圍作品，其中6組為視覺藝術，11組為表演藝術。表演藝術類入圍名單為布拉瑞揚舞團《＃是否》、林廷緒《八八》、李貞葳《不要臉》、謝杰樺X安娜琪舞蹈劇場《永恆的直線》、驫舞劇場《自由步－一盞燈的景身》、再一次拒絕長大劇團《明白歌｜走唱白色記憶：未竟的故人事與未來歌》，以及德國E-MEX樂團與台灣中青世代作曲家李政蔚、陳立立、劉韋志、蕭慶瑜、林梅芳《春華秋水》，還有圓劇團《悲傷ㄟ曼波》、再一次拒絕長大劇團《感傷之旅》、王世偉《群眾》、余彥芳X黑眼睛跨劇團《關於消失的幾個提議Ⅲ》等。

年度得獎者預計在6月6日於頒獎典禮現場揭曉，並同步於活動專網、台新藝術基金會臉書直播，詳細入圍名單，請以官網公告為主。「我心目中得主」投票至6月5日中午十二點。

(中時 )