好萊塢男神「小布」布萊德彼特（Brad Pitt）和安潔莉娜裘莉‎（Angelina Jolie）離婚後，多次傳出與前妻珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）互動熱絡，近日又爆出女方重新戴上小布21年前送她的定情戒，復合傳聞甚囂塵上。

據外媒《The Cheat Sheet》報導，珍妮佛安妮斯頓近來又戴回小布1999年送她的價值50萬美金（約新台幣1500萬）的訂婚戒指，並指出在兩人今年1月演員工會頒獎典禮（SAGA）碰面時，珍妮佛安妮斯頓其實就戴上定情戒了，讓復合傳聞越傳越烈。

布萊德彼特和珍妮佛安妮斯頓因裘莉的介入於2005年離婚，但自布裘婚姻破局後，兩人似乎大和解，去年小布還被拍到參加珍妮佛的生日派對，加上今年初在頒獎典禮睽違15年同框，都讓外界驚喜連連，日前更傳出他們在墨西哥秘密舉行婚禮復婚，引發大家期待兩人是否真的復合有望。

(中時電子報)