隨著5G被視為創新產業應用的新驅動力，各家企業正積極佈局5G在工業互聯網的應用，鴻海集團旗下富士康在深圳園區提出的「富士康5G + 工業互聯網應用示範園區」入選廣東省工信廳舉辦《廣東省5G+工業互聯網應用示範園區試點方案》，試點期限為2020年－2022年。

日前廣東省公告第一批「5G + 工業互聯網」應用示範園區核可名單，其中由富士康工業互聯網股份有限公司（工業富聯）、控股子公司富華科精密工業（深圳）、中國聯通深圳分公司聯合申報的「富士康5G+工業互聯網應用示範園區」成為深圳地區唯一入選的專案，另外入選名單中還有來自廣州、珠海及佛山的企業，行業別從通信業、機電業、家電業等。

工業富聯表示，目前已有多個合作項目進入測試階段，其中有涉及AGV移動視覺檢測及反向控制、刀具壽命預測等技術的「5G+精密刀具」專案，是該業內首個實現5G在精密刀具智慧作業場景的部署及應用，近期就會投入使用。工業富聯董事長李軍旗解釋：「5G技術的低延遲特性，使生產製造決策變得更準確、更智慧、更有效率和價值，提升了工業互聯網應用的價值。」

工業富聯表示，近年持續進行5G + AI的核心技術研發，研發費用也持續增加，2019年投入的研發費用高達人民幣94.27億元（約新台幣396億元），相較上血年同期增加了4.76％。

依照廣東省工信廳規劃，目標在2022年時，工業園區及園區內營收超過百億元的工業企業，都將完成5G網路全覆蓋的計畫。

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(中時電子報)