高雄市都發局出示1年半前的公文，指20工區開發計畫書核定公函，早在2018年12月5日前市府代理市長許立明決行發文。（高雄都發局提供／林瑞益高雄傳真）

對於媒體18日報導，「高雄港舊港區20工區開發協議書」尚未通過交通部核准而嚴重卡關。交部通長林佳龍受訪說，問題在地方未完成開發計畫。高雄市都發局長林裕益18日晚間表示，裝睡的人永遠叫不醒！土開公司經營土地，高雄多功能經貿園區20工區的開發計書，早於2018年12月即已經前市府核定，就只缺「開發協議書」的用印。

林裕益無奈表示，從去年至今，林佳龍還在狀況外？所屬航港局、港務公司是沒有提供正確資訊給他，還是裝睡？他指出，市府經發局研選「高雄多功能經貿園區特定區」第20工區，規畫招商開發愛情摩天輪複合商業設施，非常符合該工區計畫。

他說，該20工區的開發計畫書，圖說厚達150多頁，早在2018年7月就由港務公司提報高雄市政府，並經高雄市都市設計委員會審議通過，前市府也於前年12月正式核定在案。

林裕益強調，根據交部部航港局前年7月提送的基地開發計畫，規畫在1至10、16至18、21號碼頭引入主題遊憩館、購物中心等「水岸複合商業設施」。因此，只要依原核定開發計畫辦理招商。其中「複合商業設施」，依規定是允許施設愛情摩天輪等複合商業設施之使用。

他也呼籲，20工區是高雄港區最精華土地。為加速港區土地開發，港市於4年前，合資成立土開公司，就是為了開發這塊土地。至今，中央仍一再政治考量，阻礙高雄港區的開發，截至目前，本區土地開發不到3％，影響高雄的發展。高雄市民期待港區的開發與發展，誠摯籲請中央政府多一些經濟發展考量，不能一直停滯不前。

(中時 )