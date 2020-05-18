章子怡與音樂人汪峰結婚5年，今年初湊得一個「好」字，在美國迎接兒子報到，沒想到時隔不到半年，章子怡今(5/18)於微博宣告正式復工，曝光一天的工作行程，足見即使身為國際巨星又天生麗質，產後要回歸幕前，都需要相當嚴苛的自我要求。

章子怡產後5個月即復工，趁工作空檔不斷運動，為恢復身材相當努力。(取材自章子怡微博)

章子怡今在微博宣告生完二胎後光速復工，並拍攝影片曝光一整天的工作歷程，首先因為疫情仍在，章子怡及團隊工作時仍嚴格量體溫及消毒，她的服裝噴了酒精還經過高溫熨燙，連化妝用品都是全套新的，防疫相當到位。

特別的是，章子怡帶了瑜珈墊上工，工作時飲食也讓工作人員驚嘆，因為她表示不吃飯，吃燕窩就好，拍攝廣告的空檔也不休息，在瑜珈墊上做足了1分半的平板支撐，還抓時間關心老公、孩子吃飯問題，一結束工作馬上趕回家照顧新生兒，行程緊湊而嚴苛。

章子怡復工，也問候同樣產後返回職場的媽媽們，並分享困惑，「鬆弛的肚皮要瘦回去，不間斷的備奶，沒有整夜覺的疲憊」，表示以自身來說，體能恢復是最困難的，為了快點回到目前，她每天認真運動，深知邊帶孩子邊工作的媽媽相當不容易，「辛苦，但沒有選擇！帶娃、修身、工作，缺一不可，一起加油吧！」。

(中時電子報)