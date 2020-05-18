與美國主要股指有關的期貨合約週一早盤上漲，從上週的跌勢反彈，因投資者對經濟重新開放的樂觀情緒增強。美國聯準會主席的評論也強化了看漲情緒。

截至台北時間20:00，道瓊工業平均指數期貨上漲610點或2.56％。漲勢暗示開盤上漲300點以上。標普500期貨上漲68.62點或2.4％。那斯達克100期貨上漲282.38或1.4％。

石油在早盤交易中上漲了7％，也幫助了市場人氣。

聯準會主席鮑爾在哥倫比亞廣播公司「 60分鐘」節目中說：「我們還有很多事情要做。」 「我們已經盡力做到了。但是我要說的是，從長遠來看，我們並沒有耗盡彈藥。不，對於我們擁有的這些貸款計劃，我們可以做的事情沒有任何限制。」

這位央行行長還表示，他對美國經濟將從當前的回調中恢復過來抱有「高度信心」，但他警告說，在Covid-19疫苗生產完成之前，美國經濟可能無法完全恢復。

採訪結束後，FundStrata的湯姆·李（Tom Lee）向客戶寫道：「不要與聯準會抗爭。」

那斯達克綜合指數和標準普爾500指數上週分別下跌1.1％和2.2％，後者創下了自3月以來的最差一周。道瓊斯工業平均指數連續第二週下跌2.65％，為四個月來的第三次負週，也是自4月3日以來的最差一周。

華爾街的資深投資者表示，直到很明顯州政府重新開放經濟的努力並未在新的Covid-19案例中出現大幅飆升的情況下，股票才會出現波動。這個週末大多數國家都部分或完全結束了封鎖。

最近的一系列經濟數據，包括創紀錄的失業率數據和4月零售額暴跌16.4％，顯示出州政府突然關閉企業對整個美國經濟的影響。

(中時電子報)