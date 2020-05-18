韓劇《夫婦的世界》周末剛落幕，54歲女主角金喜愛的完美體態讓話題持續發酵。年初爆紅的《愛的迫降》，女主角孫藝珍也逼近40歲。兩大女神證明歲月把她們刻劃得更美，但背後還得靠兩個字：自律，金喜愛靠運動30年保持49公斤，孫藝珍甚至還有TRX教練執照。

2020年上半年，兩檔韓劇撐起一片天。《夫婦的世界》最後一集在南韓寫下28.3%收視率，打破南韓有線電視史紀錄，台灣影音播放平台也快速衝破1,000萬流量。

《愛的迫降》從2019年12月播到2020年初，第1集在南韓收視率不過6.1％，但到最後一集已經攀升到3倍的21.7％。海外由國際影音平台播出，完結後超過1個月都還盤據熱播榜上。

亞洲偶像劇曾以年輕臉孔作為號召，但從《愛的迫降》到《夫婦的世界》都打破了青春迷思。38歲的孫藝珍出道超過20年，金喜愛更是50歲世代的韓劇老面孔，她們能在新人輩出的演藝圈屹立不搖、呈現最佳狀態，超乎常人的自律功不可沒。

《愛的迫降》讓男女主角玄彬和孫藝珍人氣再攀高。（圖片來源：取自IG yejinhand）

節制飲食、持續運動，這些原則說來簡單，可貴的是能堅持10年、甚至數10年，金喜愛與孫藝珍究竟有哪些不老法寶？

金喜愛1980年代出道，現在翻找網路上的舊畫面，還能看到她20幾歲的模樣，但老實說，沒有現在迷人自信。台灣觀眾因為《夫婦的世界》驚嘆她帶有適量肌肉的身材，其實「金喜愛不老傳奇」早在10幾年前就在南韓發酵。

金喜愛1996年婚後一度退出演藝圈，生下2個小孩，但當她再現身幕前，竟比從前更亮麗自信。雖然婚後多半接演媽媽、太太角色，金喜愛的人妻形象卻是性感而獨立，還有「南韓黑木瞳」稱號。

金喜愛熱愛運動，私下常淡妝或素顏入鏡。（圖片來源：取自IG heeae_official ）

其實金喜愛直到生了2個小孩後，才開始規律運動。30年來除了孕期，一直維持49公斤（164公分），一周運動4～5次，運動和飲食祕訣包括：

1.持續慢跑：

金喜愛是跑步愛好者，2005年來台宣傳新戲就說過早上會在飯店附近慢跑，現在也持續不懈，每次慢跑約45分鐘。

2. 居家深蹲與弓步：

金喜愛認為年紀愈長，大腿和臀部肌肉會愈鬆弛，所以把深蹲和弓步（Lunge）加入每天的運動菜單。深蹲和弓步都能鍛練核心肌群、下肢肌肉，加上在家就能做，是瘦腿翹臀的好幫手。

3. 一天量兩次體重：

金喜愛不太放縱自己，曾在南韓訪談節目中透露「從來沒吃過一整塊巧克力派」。每天早晚各量一次體重，只要數字稍稍增加，立刻實行低熱量飲食。觀察她在社群網站上傳的照片，三餐以蔬菜、水果，優質蛋白質為主。另外她不喝酒，也早睡早起。

旅程中難得舉起酒杯，但金喜愛平時其實並不喝酒。（圖片來源：取自IG heeae_official）

4. 每次機會都是最後一次：

不老姿態還得靠心境，金喜愛表示把每次演出當最後一次，這次《夫婦的世界》大受歡迎，她坦承完全沒料到：「好像是一份奇蹟的禮物。」她也形容劇中飾演的池善雨總是「做到最好，努力向前看認真生活，不在意他人眼光。」似乎也呼應了自身的全力以赴。

孫藝珍同樣在南韓觀眾的注目下成長。17歲出道，曾是南韓少男心目中象徵「初戀」的夢中情人，近幾年改走幹練的姊姊路線。從2018年《經常請吃飯的漂亮姊姊》開始，就不避諱在螢幕上以熟女形象出現。

孫藝珍苦練TRX，身材零贅肉。（圖片來源：取自IG yejinhand）

2015年她到香港宣傳代言商品，坦承自己也希望「美美地老去」，她說這不能靠醫學美容或整形，得靠運動。她的運動完全走專業路線，10年前開始勤練TRX，更在8年前取得教練資格，曾在南韓綜藝節目中示範一整套TRX動作，現場跟著做的男性來賓全都吃不消。

TRX指的是懸吊式阻抗訓練（Total Body Resistance Exercise），利用自己的體重作為阻力，能訓練到深層肌肉，對肌肉的激活效果比在平面上施行肌力訓練好。

孫藝珍常做的TRX動作包括：

1. 深蹲：包括雙腿和單腿深蹲，可訓練股四頭肌、股二頭肌和臀大肌群。

2. 胸推：孫藝珍說這就像男生常做的伏地挺身。雙手握繩，身體前傾，手臂由胸口前方往外水平打開，吐氣時再把手臂帶回胸口正前方。

3. 提臀：躺在地上，雙腳向上踏繩，然後抬起臀部，孫藝珍說這個動作相當累，但想必是她維持翹臀的祕密武器。

除了靠運動提高皮膚彈性，她說常吃對身體好的食物，皮膚也會變好。孫藝珍對飲食並沒有十分嚴格，但光看她驚人的運動量，已經是非常人所能及！

資料來源：BNT News、Metro、Soompi、YNA、SBS Mandarin

(中時電子報)