櫃買中心今（18）日表示，統計已申報的773家上櫃公司109年第一季營收4,929億元，年減146億元（年減幅2.88％）；109年第一季稅前淨利344億元，年減86億元（年減幅19.97％），惟仍有336家公司（約43％）稅前淨利較108年度同期成長，其中40家上櫃公司EPS超過2元。

櫃買中心分析指出，獲利成長金額較大之產業主要為半導體業、文化創意業及電子商務業，其中半導體業因受惠5G等產品需求增加及因新冠疫情衍生的歐美轉單效應等，帶動營收及獲利增加，另文化創意業及電子商務業則因疫情帶動宅經濟成長。獲利衰退金額較大之產業主要為觀光事業、其他業及金融業，經瞭解除觀光事業受疫情衝擊，國內外旅遊需求及餐飲來客數減少外，其他業及金融證券業亦受疫情影響整體獲利。

統計有8家上櫃公司首季每股盈餘（EPS）超過5元，32家上櫃公司介於2元到5元，69家上櫃公司介於1元到2元，整體獲利上櫃公司有454家，約占已公告申報上櫃公司之六成，顯示有許多基本面穩健之上櫃公司值得投資人多加關注。

櫃買中心指出，統計截至5月15日止，上櫃公司已公布擬配發108年度現金股利之家數計517家，約占已公告家數67％（已公告774家），其中17家上櫃公司每股配發現金股利高於10元，40家介於5元到10元，146家介於2元到5元，合計共203家現金股利配發高於2元；427家現金殖利率高於2％，占比重55％，顯見上櫃公司經營團隊樂於與股東分享經營成果。

櫃買中心網站有提供上櫃公司EPS排名資訊，投資人可利用櫃買中心網站（www.tpex.org.tw/上櫃興櫃公司/上櫃興櫃公司資訊/上櫃興櫃公司財務排名/EPS排名）查詢。另亦可善用公開資訊觀測站之「財務報表專區」、「財務比較E點通」或至「基本資料專區」下載電子書，快速解讀公司財務資料，或多加利用公開資訊觀測站之「財務重點專區」及產業價值鏈資訊平台（http://ic.tpex.org.tw），作為投資決策參考。

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