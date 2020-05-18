龍華學子智能開關提供居家智慧改造方案。(龍華大學提供／蔡依珍桃園傳真)

龍華科技大學資訊管理系謝明諺、電機工程系林少選，以及去年自國際企業系畢業的校友黃于哲跨校跨系合作，組隊參加「2020第四屆CUTe企管盃全國大專校院暨高中職創新服務企劃競賽」，從全國逾31所學校、222參賽隊伍競爭激烈中脫穎而出，榮獲優勝佳績。團隊並成立「伊立卡」新創企業，進駐桃園青創指揮部，致力將作品「智能開關-亮精靈」商品化，朝創業路穩健邁進。

龍華科大謝明諺、林少選及黃于哲團隊，由資訊管理系主任陳佳莉、中原大學教師李明彥共同指導帶領，學生們以打造「智能居家生活」為主題，研發出產品「智能開關-亮精靈」，期能為人類帶來居家生活新便利。團隊規劃一套完整商業流程，同時分析出商品發展趨勢，且主打差異化、數位化、客製化、操作簡易、低消費、多元使用、有效提升交易完成等特色，更運用跨領域專業，進行市場驗證，提升團隊優勢。

隊長謝明諺表示，團隊設計產品「智能開關-亮精靈」是一個創新智慧家具，使用手機及語音助理控制，能夠安裝在原有的開關上，以增加舊有住宅開關燈的便利性。產品優異性在於安裝簡單，不需要任何工具，貼上去就安裝完成。「免拆除原燈座、路線等，即可擁有更好的服務，讓創新服務再提升」，讓自己的家無痛升級，居家生活更加安全美好。

「智能開關-亮精靈」是使用手機控制，點開APP就能在彈指間，遠端控制電燈開關；同時支援語音助理，能用Siri或Google Assistant控制開關；系統使用鋰電池，半年只需要充電一次，續航力超強。安裝後不僅能夠增加租屋族、上班族對於電燈控制便利性，同時亦能協助獨居老人，有效降低銀髮族居家環境風險。

謝明諺說，「智能開關-亮精靈」去年起參加國內多項競賽，陸續獲得2019全國開放式物聯網應用創意競賽佳作、2019中原大學高教深耕學生解決企業問題研究團隊計畫成果競賽第一名、2019全國大專院校-創新x 創業x 創客構想書競賽特優、2020中原STARTUP HACKATHON第三名、2020識富天使媒合會智慧科技獎等好評。其中以天使創投智慧科技獎最具代表性，驗證團隊創新智慧居家解決方案的可行性。

資管系主任兼指導老師陳佳莉指出，團隊在2019 InnoVEX國際新創特展嶄露頭角，與國內外各界創育團隊互動交流，吸引眾多國外廠商探詢。目前團隊已擁有2張專利認證，並積極參與創業CEO＋計畫，增加自身創業實力。後續團隊將朝向發展智慧居家Hub，用其控制多種3C家電，期望成為該領域的拓荒先鋒，未來成為亞洲智慧生活龍頭。

龍華科大校長葛自祥特別恭喜師生的優異表現。他並指出，學校多年來積極推動產學鏈結、學用合一的實作教育，開設多項三創課程，輔導新創團隊，強化學生創新、創意、創業各領域所需知識及技能，為社會培育優秀創意人才。龍華學子近年來參加國內外發明展及技職類競賽屢屢獲獎，顯見學生扎實技術與研發能量已備受肯定。

(中時 )