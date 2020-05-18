全體官兵齊唱海軍軍歌，展現保家衛國決心。軍聞社提供。

嚴德發豎起大拇指，對於官兵隔離期間所展現的軍人本色，予以肯定與嘉勉。軍聞社提供

國防部長嚴德發今在海軍司令劉志斌上將陪同，主持海軍敦睦支隊恢復戰備典禮，代表三軍統帥蔡英文總統，向全體官兵戮力完成遠航訓練，並帶著自信與健康重返崗位，擔負起保國衛民職責，予以肯定與嘉勉。

典禮上午在海軍左營軍區西碼頭舉行，嚴德發依序校閱「磐石」、「康定」及「岳飛」軍艦官兵，宣布3艘軍艦自即刻起，重新投入捍衛海疆、守護家園的行列。

嚴德發提到，有位磐石軍艦確診官兵，有感於醫院護理人員的妥善照顧，出院時寫下一則貼文，內容讓他非常感動，「破浪航行是海軍的看家本領，吃風喝浪是海軍的日常，捍衛海疆是海軍的信仰，海軍官兵絕對有能力克服千重關，衝破萬重浪。」字句中除了道出艦隊官兵的心聲，更刻畫出全體國軍戮力從事戰備訓練，捍衛國家安全的真實寫照。

嚴德發肯定官兵接受隔離期間，自始至終、不分彼此站在一起，共同面對困境，正如海軍錨鍊精神，一環扣著一環，不離不棄，永不放棄。

(中時 )