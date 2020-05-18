聯合大學日前傳出女學生在廁所遭偷拍，當場抓到偷拍男子卻被班導師要求原諒，並叫偷拍者將相關照片刪除，網友在「Dcard」揭露事件始末，引發許多人關注，並且瘋狂轉載，盼學校與相關單位重視問題。

1名學生在網路平台Dcard的學校個版po文，「偷拍若直接原諒，難保下次不會強姦」，為遭偷拍的女學生發聲。他在內文驚爆，某系男同學疑似躲在系上女廁，偷拍同班女同學如廁，當場抓到疑似偷拍男子，通知女性班導師到場卻涉嫌包庇。內文控訴，抓到偷拍者後，導師竟叫偷拍者把手機裡面的相關照片刪除，並稱沒有拍到人，且反替偷拍男子求情，要求女同學原諒他，不然「他這樣以後不能在班上立足、沒辦法做人」，女同學只能一邊哭一邊和同學走出系館。

PO文的網友指出，事後女學生嚇得不敢去上課、不敢自己上廁所，沒有外人時經常崩潰大哭，網友更說，不久前班導師又打電話叫她在校內解決，不要鬧大。女學生飽受精神折磨，令人心疼，許多人瘋狂轉發希望能引起關注，呼籲學校與相關單位介入調查。

聯大指出， 15日性別平等教育委員會收到廁所偷拍事件書面申請調查，依性別平等教育法、校園性侵害校騷擾或性霸凌防治準則，以及學校性侵害校騷擾或性霸凌防治辦法等規定處理，並於28日召開性平會。學校目前針對被害人已啟動相關輔導諮商措施，警方也介入調查，至於導師對此案處理方式，也正在進一步調查中。

(中時 )