韓國職業足球聯賽場邊「觀眾」有玄機。（美聯社）

韓國逐漸走出新冠肺炎疫情，人民慢慢恢復日常生活進行的活動，職業棒球開打後，職業足球也開踢，不過周日首爾FC對上光州FC的比賽，看轉播的球迷有人眼尖發現在觀眾席充場面的人偶是情趣用品充氣娃娃，因此引起討論，首爾FC對此公開道歉。

韓國職業足球聯賽K聯賽今年球季從2月延後到5月，由於疫情尚未完全受到控制，暫時無法開放球迷進場觀賽，球隊也像中華職棒一樣，決定用人偶、人形模特兒充當觀眾來營造熱鬧氣氛，不過透過轉播放送到國外時，社群網站上紛紛討論這些娃娃與其說是人形模特兒，卻更像情趣產品充氣娃娃。

首爾FC透過官方新聞致歉，表示是訂購時不慎，廠商也誤會提供到錯誤的人偶，「我們要向球迷道歉，真的非常非常抱歉，球團本意是在這艱難的時刻下，帶來一些歡快的事物鼓勵大家，我們會誠心反省，確保相同的錯誤不再發生。」

不過社群上許多網友無法被首爾FC的解釋說服，《體育首爾》官網指出，現在很多海外粉絲追蹤K聯賽比賽資訊，感覺這次充氣娃娃事件會帶來不好的影響。

(中時 )