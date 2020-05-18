新冠肺炎席捲全球，全台醫護人員不分晝夜站在防疫最前線，長時間為民眾的健康安全努力奮鬥。momo富邦媒體(股)公司結合集團資源攜手「富邦藝旅Folio Hotel」，推出未來肉Beyond Meat「飽」衛醫護計畫，特製2000份Beyond Meat愛心餐點，為北市特定COVID-19收治醫療及檢測院所補充活力，慰勞辛苦的醫護人員。

圖為「Beyond Meat漢堡佐松露美乃滋」，給辛苦的醫護人員滿滿元氣。（富邦藝旅Folio Hotel提供）

此次momo推出的「飽」衛醫護計畫，選用Beyond Meat作為愛心便當的主角。Beyond Meat是以豌豆、甜菜根、椰子油等天然食材研發製成的未來肉類，零膽固醇、無激素、無抗生素，也非基因改造的植物肉製品，讓前線醫護人員於忙碌之餘不僅能填飽肚子，也能有豐富的營養。

Beyond Meat愛心便當由富邦藝旅Port23餐廳每日搭配新鮮季節食材，製作出2款「Beyond Meat漢堡佐松露美乃滋」、「Beyond Meat漢堡佐米蘭番茄醬」，以及2款「Beyond Meat漢堡排佐特製咖哩醬」、「Beyond Meat野菇肉丸佐米蘭番茄醬」餐盒，自5月起陸續分別提供台大醫院、台安醫院及三軍總醫院松山分院的醫護人員。

(中時 )