康熙已經是現代人口中的一代明君，他管理朝政的方法受到很多人的效仿與學習，有人分析他坐穩「千古一帝」的秘訣，最值得研究之一的是他的用人有術，為何說康熙用人有術呢？因為康熙定了一個「三不用」。

第一，無用之人，他不用。康熙所說的「無用之人」，並不是我們現在所說的那種毫無用處的人，而是指將自己的能力發揮到淋漓盡致，把自己所有的聰明才智與青春年華全部奉獻給國家，直到幾乎不能發揮出其他作用的人，也就是說先把你利用完，把你的價值榨幹以後，康熙就不會再用了，因為你已經失去利用的意義了。

比如，清朝的姚啟聖，他曾為清朝立下了赫赫戰功，但最後再也無法打戰時，就被康熙無情地拋棄在朝中沒有自己的一席之地。

第二，傲氣之人，他不用。康熙對於權力是很有控制欲的，所以他用的人，必須完全聽從他的命令。康熙認為，傲氣的人很難控制，若康熙有一個指令需要屬下去完成，傲氣的人一般會有異議，最後就會浪費很多時間，總之，皇帝要的是執行命令的人，而不是自作主張的人。

如果到了非用不可的地步，康熙就只好挫一挫他的銳氣，等到他的銳氣消除了，康熙才會任用他。

第三，沒有錯誤的人，他不用。康熙用人最喜歡任用一些犯過錯的人，例如結黨營私、貪污克扣、權傾朝野的他都可以接受，但是錯誤大到造反這種就不行。這是為什麼呢？因為康熙認為犯過錯的人，會喪失身邊人對自己的信任，在淪為眾叛親離時，康熙就會出手，進而讓這個人對自己產生依賴感。

反觀現代社會，企業用人時都是先看學歷，再看經驗，很多傲氣的學生一出校門，只要拿著一張漂亮的簡歷，都會有公司要他們，那些犯過錯誤的人很多時候都不會再有機會獲得一份好工作。

(旺報 )