澎湖白沙鄉85歲陳姓老翁18日中午12時許獨自騎乘機車前往白沙鄉講美村海域釣魚，直至傍晚仍遲遲未歸，家屬慌張緊急報警協尋。

澎湖縣消防局晚間7時44分接獲通報，立即派遣第二大隊、白沙消防分隊3車、5人前往搜救，於講美海域海中碉堡（紫菜屋）附近發現失蹤老翁所騎乘的機車，但未發現人蹤影，目前會同第七岸巡大隊執行岸際搜索。

(中時 )