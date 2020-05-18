澎湖85歲老翁獨自釣魚失蹤 搜尋中 21:062020/05/18 中時 陳可文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 85遂老翁獨自釣魚失蹤，警方和海巡搜尋中。（圖取自Google Map ） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澎湖白沙鄉85歲陳姓老翁18日中午12時許獨自騎乘機車前往白沙鄉講美村海域釣魚，直至傍晚仍遲遲未歸，家屬慌張緊急報警協尋。 澎湖縣消防局晚間7時44分接獲通報，立即派遣第二大隊、白沙消防分隊3車、5人前往搜救，於講美海域海中碉堡（紫菜屋）附近發現失蹤老翁所騎乘的機車，但未發現人蹤影，目前會同第七岸巡大隊執行岸際搜索。 (中時 ) #澎湖 #85歲 #老翁 #獨自 #釣魚 #失蹤 #搜尋 #海域 #發現 #機車 也許您會感興趣 推薦閱讀 一旦失去東沙，台灣就… 04:102020/05/14 時論廣場 法官朱中和翹班釣魚種菜還報加班 遭監院彈劾 18:422020/05/14 政治 魔神仔作怪 屏東老婦採菇失蹤5日脫內褲拚了 18:562020/05/14 社會 8旬老翁疑失足墜落溪谷 失蹤10日尋獲遺體 20:402020/05/14 社會 機車驗排氣逾期 最重註銷牌照 04:102020/05/15 地方新聞 老翁賞魚不慎落河 警消及時救援 14:362020/05/15 社會 失智婦出門散步失蹤 警方雜草堆找到人 19:032020/05/15 社會 帕金森氏症發作 老翁倒地不動嚇壞路人 17:392020/05/16 社會 越籍生機車拋錨 熱心警找車行老闆協助 18:522020/05/16 社會 台南市首座立體機車停車場 開工動土 11:512020/05/18 生活 社會熱門新聞 社會10點檔》獸夫大吃母女丼 少婦一怒 棺材鐵鎚殺夫 馬英九也嘆 - 社會 離譜！大伯睡2嫂姦情曝光 公婆竟要大嫂成全 - 社會 超惡劣 開車撞死人竟落跑 2男1女棄車逃逸遭目擊者錄下過程 - 社會 台南開車撞死女騎士落跑駕駛是毒販 警逮2人車上都毒品 - 社會 市議員女主任不認嘿咻300次 遭國營事業人夫指證「胸部特徵」 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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