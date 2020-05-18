新冠肺炎疫情持續在各地肆虐，全球累計確診人數飆破469萬例，造成至少31萬人死亡，嚴重衝擊國際經濟，也使得許多國家的醫療體系近乎崩潰。受到疫情影響，許多人被迫放無薪假，甚至是遭到裁員，不過日前在印度卻有一名好心房東，不但不收房租，還大方贈送白米給房客，讓人深感窩心。

綜合外媒報導，印度自3月24日開始，全境封鎖21天，民眾非必要禁止外出，境內所有的工廠也都暫停運作，使得經濟嚴重停擺，奧里薩邦（Odisha）首席部長帕特奈克（Naveen Patnaik）4月曾表示，在疫情期間，希望房東能發揮同情心，減免或是延遲徵收房租。

房東阿查理亞（Murli Mohan Acharya）指出，他的房客多從事小生意，或是在街上擺攤維生，但自從封城後就沒辦法工作，頓時失去收入，政府也沒給予任何幫助，因此阿查理亞決定，不收12位房客的5月房租，此外，他還加碼贈送每戶25公斤的白米，盼能幫助他們渡過困境。

其實，過去就曾有多起不收房租的例子，一名房東吉娜（Jitu Jena）決定免除10位房客4月的房租；另一名房東史瑞查丹（PrashantKumar Shreechandan），則大方宣布不收26名房客的租金，直到封城結束。不過並非每位房東都這麼好心，也有不少人趁機將房租漲價，導致許多人被迫流落街頭。

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(中時電子報)