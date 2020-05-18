知名作家、導演吳念真累積80萬粉絲的臉書專頁，因為點了不明連結導致專頁「被消失」。由於工作上的需要，今（18）日又迅速重新申請了新的專頁叫做《吳念真 新店》，開張半天吸引1萬多人回流，而他也向粉絲分享了新專頁名稱的由來並歡迎大家重新追蹤。

吳念真因為一時誤點了不明連結，導致專頁遭到移除，他也在新的臉書專頁上感嘆，「到了這個年紀，對事、物的出現與消失其實都已淡然」。同時，他透露，這是在紙風車劇團執行長李永豐的糾纏之下才再次申請專頁。

吳念真描述，李永豐一直強調最近要弄直播，需要所有相關人士連線，還嗆他「你他媽的總不能置身度外吧？」，因此吳念真只好設立新的粉絲專頁給李永豐一個交待。但他不忘虧李永豐，「請原諒李永豐對網路世界的無知，因為他以為只要我重新設立，那原先將近八十萬的粉絲就會循著吳念真這三個字回到網頁來，他根本不知道網頁上有多少個同名同姓的人」。

另外，他分享了名字《吳念真 新店》的意義，「『新店』是新店面的意思，不過也的確是我的戶籍地」。

最後，吳念真對李永豐喊話，「希望李永豐可以滿意，因為至少證明了我他媽的並沒有置身度外，但，就等著看你直播怎麼搞」。

(中時電子報)