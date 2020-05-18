大溪威斯汀台式經典滷肉粽。(大溪威斯汀提供／蔡依珍桃園傳真)

大溪威斯汀戶外泳池水上飄飄球。(大溪威斯汀提供／蔡依珍桃園傳真)

大溪威斯汀綠意繚繞天然景致。(大溪威斯汀提供／蔡依珍桃園傳真)

大溪威斯汀豪華客房。(大溪威斯汀提供／蔡依珍桃園傳真)

萬豪國際集團旗下的台北國泰萬怡酒店和桃園大溪笠復威斯汀度假酒店，首度跨城市攜手合作推出「一拍即合 ∙兩地暢遊」，讓民眾一次暢遊台北都會風情與遠離塵囂的桃園，享受兼顧風情與人文的美好假期，一次滿足，一拍即合。

即日起至6月30日，連續入住雙品牌酒店兩晚，加贈住宿翌日兩客早餐，並享週一至週五及週日入住優惠價6,999元＋15.5％，週六及端午連假優惠價7,999元＋15.5％。住宿不分順序，旅客可以彈性規畫假期。

本次雙品牌聯合住房專案中的台北國泰萬怡酒店，位於台北市中心民生東路，也是台灣首間獲得美國LEED與台灣EEWH鑽石級綠建築雙認證的國際連鎖酒店，毗鄰捷運行天宮站，步行只需5分鐘，到台北松山機場只需8分鐘車程，距離桃園國際機場則約45分鐘車程。酒店客房充滿現代風格設計，氛圍明亮舒適，透過落地景觀窗，遠眺台北101、新光摩天大樓、大直摩天輪，都會景致盡收眼底。

五月底前入住，還可預訂酒店全日餐廳 MJ Kitchen 「肉食主義2.0」吃到飽優惠活動，平日午餐每位799元＋10％，平日晚餐及假日午晚餐每位899元＋10％，新增肉食系新菜火山排骨再加贈百威金尊啤酒暢飲，預訂住宿請洽02.7750.3399轉訂房組。 (喝酒不開車，未成年請勿飲酒)

桃園大溪笠復威斯汀度假酒店比鄰國際知名大溪高爾夫球場，共有205間舒適宜人的房型，每間皆設有獨立陽台，使入住賓客盡擁綠意遼闊的無敵景觀；聞名於世的威斯汀天夢之床，更讓賓客度假時能擁享酣然好夢。館內獨有的峇里島風格池畔以及完備多元的休閒設施，讓旅人至此得以全方位體驗假期的精彩幸福。

另外，端午吃粽也要提升免疫力，萬豪國際集團旗下的桃園大溪笠復威斯汀度假酒店，即日起至6月21日推出「仲夏美味養生粽禮」，嚴選高營養價值食材，由主廚精心研發包含「松露羊肚菌養生粽」及「台式經典滷肉粽」兩款六粒盒裝粽子，讓饕客美味嚐鮮，同時提高免疫力。凡購買任一套即贈「WESTIN仲夏時尚保冷袋」一個，於6月7日前預購，可享早鳥85折優惠。

素食養生者推薦「松露羊肚菌養生粽」，主廚嚴選世界珍稀的佳補良品，將香氣馥郁的松露末與羊肚菌、杏鮑菇清炒製成特色風味基底，拌入富含花青素的彰化特級黑米及口感彈潤的圓糯米，搭配膳食纖維極高的紅黎麥，佐以微甜而香、肉爽多汁的鳳眼果、杏鮑菇、猴頭菇及酥炸後的精靈菇與松露油增味，每一口都是滿盈的松露香氣與食材精華，亦能增強免疫力，為天然的養生極品。

喜愛傳統風味的饕客推薦「台式經典滷肉粽」，主廚精心將長糯米與圓糯米以獨門比例混合蒸熟，創造綿密的雙重口感，並拌入油蔥、胡椒及醬油炒製而成的濃郁醬汁，慢火燉滷4小時的上等黑毛豬五花、屏東鹹蛋黃等經典配料，交織出有別於傳統的獨特美味。

五月底前於大溪威斯汀「儷軒中餐廳」舉辦家宴，可選專屬頂級包廂品味粵系風華饗宴，每桌4人專案價3,980元＋10％、10人11,800元＋10％起。主廚精選菜色包含：粵式燒臘三味拼、蟲草花膠燉雞盅、蒜香銀絲蒸海蝦、蠔皇北菇扣鮮鮑、蔥油白玉龍膽球、豉味玉帶炒蝦球、燒汁烤焗西施牛、櫻桃北京片皮鴨、蔥油魚露蒸海斑、老奶奶檸檬蛋糕等。讓子女在工作繁忙之餘，簡單安排就能將孝順心意傳達給至親父母，一同品味星級美饌。

五月底前於平日選任一 60分鐘以上 SPA 療程，即加碼贈送2位成人免費使用下午館內設施 (價值3,000元) ，及下午茶雙人組1套 (價值 980元＋10％) ，並享半價加購萊雅髮膜，或第2位芳療享 75 折優惠。大溪威斯汀引進英國皇家御用Bamford Spa ，讓賓客體驗身心靈全然放鬆的慢活時光。

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