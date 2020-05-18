這幾年將事業與生活重心都移往大陸的女星劉樂妍，雖發言大膽屢屢成為話題人物，然其實對岸演藝圈工作情況嚴苛，加上疫情使然，她今在微博透露有選角副導演跟她借錢，而她沒借不是怕對方不還錢，而是經濟狀況不允許，她更因此提起之前拒絕潛規則竟被打的往事，表示除了陪睡她不能接受外，「其他什麼虧我都能忍」，甚至願意替想佔便宜的人保密。

劉樂妍表示，她赴陸發展唯揭露過選角導演石筱磊及田慶山，前者因她拒陪睡而動手打她，後者則是要對其他女生伸魔爪，劉樂妍保護了女孩，卻被田慶山造謠難搞，要其他劇組別用她，讓不能接受沒工作的她「非撕不可」，但其實還有別人想對她潛規則，但劉樂妍放低姿態，只要對方不為難她，她就不公開，「我是來工作的，我不是來撕逼的」，底限就是只要不陪睡「其他什麼虧我都能忍，什麼虧我都可以吃」。

然如今的問題卻不是被占便宜，而是2020年戲劇圈都還沒開張，而總有人說劉樂妍沒經紀人幫忙，沒人幫打通關係難接到工作，她也坦言自己不擅應酬又不喝酒、不抽菸，但其實很願意給任何好處，坦言因為是女生，「就算我願意請你嫖娼，我都不知道哪裡有娼」，也說若有人能從她身上賺到錢，是她的榮幸，要回扣她也絕對不說一句地給，「但問題是，我還沒有賺到錢，我拿什麼給？」，只是如今沒工作，她真的無法把錢借給那位副導演，這讓她很為難。

不少網友看了她的文章，直讚劉樂妍豪爽，同時好奇她當初是怎麼救人於潛規則卻反被傷害，事實上，劉樂妍4年前曾疑似不小心公開了內幕，公開一份錄音檔，表示她保護的受害女子是「山東女孩」，怎料對方事後反咬她，說她若不刪文就要提告，不久後流出一個短片，是一名山東女子疑似上床後發現對方有愛滋，裸蹲牆角崩潰痛哭，劉樂妍轉發該影片，意有所指寫下：「妳有沒有什麼話要對我說？」，然事後疑似發現發文洩露了內幕，於是刪除了貼文。

(中時電子報)