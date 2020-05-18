台茂公園直排輪場。(台茂提供／蔡依珍桃園傳真)

台茂公園籃球場。(台茂提供／蔡依珍桃園傳真)

台茂公園籃球場。(台茂提供／蔡依珍桃園傳真)

台茂公園圓形廣場。(台茂提供／蔡依珍桃園傳真)

台茂公園圓形廣場。(台茂提供／蔡依珍桃園傳真)

疫情持續趨緩，連日加零，台茂推出「520我愛零」五天的回饋活動同歡慶，針對10萬名優質會員精準行銷，發送150元App會員購物金，總金額達1,500萬，以簡訊通知並直接存入會員App，零門檻購物金可十足抵用。於5月20日開始至5月24日共五天，館內各品牌也會推出加碼促銷，再享多重好康優惠。

疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心推出「防疫新生活」，台茂響應鼓勵顧客到戶外補充維他命D，台茂的戶外綠地TaiMall❤Park (台茂公園)目前特別開放部分場地試營運，包括年輕人最愛的活力「籃球場」、小朋友最愛的「直排輪場」；「圓形廣場」於假日有街頭藝人表演及胖卡餐車，吸引親子與年輕客層從事各項遊憩休閒活動。顧客戴口罩或保持社交距離，都可以安心的在台茂館內外逛遊及運動休憩。

TaiMall❤Park (台茂公園)尚未開放的「兒童遊戲場」預計於6月初試營運；TaiMall❤Park (台茂公園)全區則將於7月中上旬正式盛大開幕，歡迎親子攜家帶眷遊玩、逛街、嘗美食。

(中時 )