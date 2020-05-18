劉畊宏、王婉霏、小馬、小米及小鐘齊聚衛視中文台《一袋女王》，大聊「咻比嘟嘩」成軍超過20年的愛恨情仇。劉畊宏跟王婉霏相識源於「咻比嘟嘩」，小鐘提及當年去西門町出外景，他、小馬看到王婉霏與經紀人路過，頓時驚為天人，兩人還興起追她的念頭，但只看到王婉霏一眼的劉畊宏錄影結束後，立刻表明，「平常我不會講這種話，但這個我要了！」小鐘補槍，「他為表決心，把前面3、5個全甩掉。」讓劉畊宏苦笑不已。

當時只有小鐘要到王婉霏經紀人電話，他二話不說就把電話義氣轉給劉畊宏，劉畊宏為了表示自己是君子，還故意把自己電話留給王婉霏經紀人，請她轉交王婉霏，希望可以交個朋友。王婉霏笑稱第一眼看到劉畊宏，覺得「他很爛」，內心以為對方是玩咖，所以當晚拿到電話更對此深信不疑，直接把電話丟到垃圾桶。

一直到不太會講台語的王婉霏接了台語劇，第一次拍戲，台語又不輪轉的她，拍戲時被導播罵到不行，劉畊宏知道後，透過電話分享自己拍戲經驗，安慰王婉霏，後來，王婉霏跟經紀人請他吃飯作為答謝，才真正牽起兩人紅線。

(中時 )