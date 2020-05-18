第73屆世界衛生大會18-19日以視訊會議登場，123個國家已連署澳洲的提案，要求WHO針對病毒源頭進行獨立調查。儘管決議內文並未直接點名調查對象是中國大陸或武漢，但澳洲官員表示，決議授權後也會對中國大陸進行充分的檢查。此一提案目前已有歐盟、美、加、日、印、等國簽署，就連俄羅斯與非洲多個中國鐵桿盟國也加入連署。根據規定，通過決議至少需194個會員國2/3同意，亦即129國。澳洲外長佩恩表示，預期最快19日可在WHA上獲得支持。

新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情演變成全球大流行，在世界各地相繼爆發，世界衛生組織在處理疫情上備受批評。由澳洲提案呼籲世界衛生組織（WHO）就此開闢獨立的專案調查，避免日後重蹈覆轍。此一提案已知獲得123國連署，美國雖非議案原始提案人，但並不反對此一提案，美國表示應該用更強烈、更有針對性字眼指向調查目標為中國大陸。但提案的澳洲外長佩恩則認為，針對疫情來源調查是普遍性的，並非針對中國大陸或武漢，但每個可能的地方都應列入並進行深入調查，她甚至呼籲中國大陸也應該簽署支持此一普遍性獨立疫情調查的提案。

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞18日宣布，將盡早針對新冠肺炎疫情的應對措施啟動獨立調查，稱：「我將盡早在適當時機針對疫情啟動獨立調查，檢視在疫情中獲得的經驗和教訓，並提出建議改善全球疫情大流行的防範和應對措施。」

(中時 )