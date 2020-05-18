中職聯盟表示，2020年比賽用球檢測結果，第1次檢測恢復係數（COR）0.574，第2次檢測恢復係數為0.571，兩次結果皆符合中華職棒恢復係數所規範之0.540~0.580。

第1次檢測於官辦熱身賽期間實行，數據符合規範但有偏高現象，聯盟即要求廠商改善，並於球季開打後進行第2次檢測。兩次比賽用球檢測雖皆合格，惟2017年球團代表會議建議數值為0.550~0.570，因此本次檢測數值仍屬偏高，加上開季以來打高投低狀況引發各界關注，聯盟已要求廠商立即改善，並將持續追蹤檢測。

此次測試仍委由台北市立大學運動器材科技研究所依照ASTM美國測試與材料學會測試標準進行，測試項目包括外觀、縫線數、重量、圓周、直徑、縫線高度、縫線寬度、恢復係數（COR）及壓縮值（C-D）等共九項。

聯盟近年來均委託台北市立大學運動器材科技研究所進行比賽用球檢測，該單位亦曾接受世界棒壘球總會（WBSC）委託進行相關檢驗。另外為求慎重，聯盟接下來將送比賽用球至日本的檢測單位進行檢測。

(中時 )