陸19日起對澳洲進口大麥徵反傾銷及反補貼稅 21:192020/05/18 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國商務部18日公布，19日起對原產於澳洲的進口大麥徵收反傾銷稅及反補貼稅，反傾銷稅率73.6％，反補貼稅率6.9％，為期5年。 澳洲近日多次向中國發起疫情起源調查，引發中方不滿。 商務部公告表示，2018年11月19日及同年12月21日，決定對原產於澳洲的進口大麥進行反傾銷及反補貼立案調查，調查機關最終裁定澳洲進口大麥存在傾銷及補貼，國內大麥產業受到實質損害，決定自19日起對澳洲進口大麥徵收反傾銷稅和反補貼稅。 (工商 ) #大麥 #進口 #澳洲 #反補貼稅 #徵收 也許您會感興趣 推薦閱讀 新高！和泰車Q1每股賺6.35元 04:102020/05/14 財經要聞 陸暫停進口多家澳企牛肉？陸外交部：違反檢疫要求 11:422020/05/14 兩岸 《國際經濟》澳洲4月失業率飆至6.2％ 11:252020/05/14 財經 整型名醫李晉良非法使用拉鼻隆線醫材判刑4月 14:342020/05/14 社會 澳洲向陽明求償5.07億案 陽明交船東互保協會處理 09:582020/05/15 財經 澳洲天空寫出Taiwan Can Help 爭取台灣入世衛 10:402020/05/17 國際 台南推廣鹿茸 黃偉哲當叫賣哥 04:102020/05/17 地方新聞 澳洲天空寫出Taiwan Can Help 爭取台灣入世衛 12:172020/05/17 國際 內政部：土地徵收較10年前大減98％ 逾9成協議取得 10:302020/05/18 政治 《百貨股》momo線上進口零食狂銷 破盤價最低6.4折 17:222020/05/18 財經 財經熱門新聞 美國科技獵殺 不是大陸 這一國才是第一個犧牲者 - 財經 美針對華為修改直接產品規則 華為霸氣回應：可以解決 - 財經 散戶別被騙了！專家洩外資倒貨驚人秘密 - 財經 散戶注意！台股爆4大警訊 這周要小心了 - 財經 520前…台積電恐爆這危機 專家驚洩台股「凶兆」 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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