中國商務部18日公布，19日起對原產於澳洲的進口大麥徵收反傾銷稅及反補貼稅，反傾銷稅率73.6％，反補貼稅率6.9％，為期5年。

澳洲近日多次向中國發起疫情起源調查，引發中方不滿。

商務部公告表示，2018年11月19日及同年12月21日，決定對原產於澳洲的進口大麥進行反傾銷及反補貼立案調查，調查機關最終裁定澳洲進口大麥存在傾銷及補貼，國內大麥產業受到實質損害，決定自19日起對澳洲進口大麥徵收反傾銷稅和反補貼稅。

(工商 )