大陸在新冠肺炎疫後經濟、外交等方面均面臨嚴峻考驗，新華社18日公布中共中央、國務院「關於新時代加快完善社會主義市場經濟體制的意見」，在對外開放、貨幣金融、科技、保護私有財產等多方面列舉改革措施，其中提出將在更多領域允許外資控股或獨資經營，取消外資准入負面清單之外限制。

意見提到，推動製造業、服務業、農業擴大開放，在更多領域允許外資控股或獨資經營，全面取消外資准入負面清單之外的限制。健全外商投資准入前國民待遇加負面清單管理制度，推動規則、規制、管理、標準等制度型開放。

健全外商投資國家安全審查、反壟斷審查、國家技術安全清單管理、不可靠實體清單等制度。健全促進對外投資政策和服務體系。全面實施外商投資法及其實施條例，促進「內外資企業公平競爭」，建立健全外資企業投訴工作機制，保護外資合法權益。創新對外投資方式，提升對外投資質量。推進國際產能合作，積極開展第三方市場合作。

意見表示，全面實施市場准入負面清單制度。推行「全國一張清單」管理模式，維護清單的統一性和權威性。建立市場准入負面清單動態調整機制和第三方評估機制，以服務業為重點試點進一步放寬准入限制。建立統一的清單代碼體系，使清單事項與行政審批體係緊密銜接、相互匹配。

建立市場准入負面清單訊息公開機制，提升准入政策透明度和負面清單使用便捷性。建立市場准入評估制度，定期評估、排查、清理各類顯性和隱性壁壘，推動「非禁即入」普遍落實。改革生產許可制度。

意見還指出，要健全高水準開放政策保障機制。辦好中國國際進口博覽會，更大規模增加商品和服務進口，降低關稅總水準，努力消除非關稅貿易壁壘，大幅削減進出口環節制度性成本，促進貿易平衡發展。

(工商 )