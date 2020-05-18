為了鼓勵美國企業將業務或重要供應商撤出中國大陸，美國國會議員和官員們正在草擬相關提案，內容包括稅收減免、制訂新法規以及推出250億美元（約台幣7500億元）補貼。

據路透報導，十餘位現任和前任政府官員、企業高層主管和國會議員在採訪中透露，他們正就有關的計畫進行廣泛討論，包括設置「遷移基金」（reshoring fund），初步計畫投入250億美元，鼓勵美國企業大動作重整與中國大陸的關係。

川普總統長期以來一直承諾將製造業從海外帶回美國，而最近新冠病毒的蔓延以及美國醫療和食品供應鏈對中國大陸的依賴，正激發白宮更熱中投入相關構想。

川普日前簽署行政命令，給予政府海外投資主管機構新權力，協助美國製造商回歸。川普的目標是「讓美國生產自己需要的一切，然後出口到全世界，其中包括藥品。」

美國聯邦參議院多位重量級議員支持相關提案，參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）預計本周提新法案，目標是減少美國對中國大陸製產品的依賴。他說，新冠病毒是「令人痛苦的警鐘，提醒我們太過依賴中國等國家提供關鍵醫療用品」。參議員霍利（Josh Hawley）則推動醫療供應鏈應包含美國本土製造產品，並主張推出大筆投資補貼，鼓勵多項商品及零件在美生產。參議員盧比歐（Marco Rubio）早前曾提案，禁止美國部分敏感商品出售給中國，並提高對美國企業在中國大陸收入所課徵的稅賦。

(中時 )