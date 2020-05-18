美國總統川普日前曾表態，他考慮恢復對美國政府對世界衛生組織(WHO)的資助，只是金額會比以前少很多。但是美媒引述川普政府消息人士稱，川普仍傾於傾向於維持全面停止對世衛組織資助的決定，先前有關恢復資助的表態還有很多變數，很多眾議員正在說服川普取消資助WHO，川普本人也正有此意。

據陸媒《中國日報》引述美媒Axios報導稱，川普有關恢復對WHO的資助還可能有變，3名熟悉內情人士指出，川普傾向於維持全面停止對世衛組織資助的決定，另一名高級政府官員稱，決策制定仍未敲定，還有可能發生改變。

報導說，川普在大衛營與眾議院內的共和黨盟友共度週末，一名知情人稱，眾議院成員向川普施壓，不要給世衛組織一毛錢。另一位熟悉此事的人也證實了這種說法，「那也是總統的意思，因此這更加堅定了他的立場。」

川普4月14日宣佈美國暫停向WHO繳納會費，理由是世衛組織應對新冠病毒疫情不力，此事招致國內外廣泛反對。5月16日，川普在社交媒體推特上說，美國政府正在考慮的眾多方案之一是，「恢復（向世衛組織）繳納相當於往年水準10%的會費」。不過他也提到，美國尚未對此做出最終決定，美方用於繳納WHO會費的所有資金仍然凍結。

報導指出，WHO成員繳納會費包括兩部分，一部分為攤派會費，依據各成員衛生和經濟狀況計算；另一部分為志願會費，多用於資助具體專案。美國原本向世衛組織繳納會費最多，據美國常駐聯合國代表團提供的資料顯示，美國2019年資助世衛組織4.52億美元，其中攤派會費接近1.19億美元。

(中時電子報)